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Даниэль Кормье поделился ожиданиями от карда UFC 300

Даниэль Кормье поделился ожиданиями от карда UFC 300
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье поделился ожиданиями от юбилейного турнира UFC 300, который запланирован на апрель 2024 года.

«Я бы устроил бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера. Думаю, это должно произойти. Победитель боя Ковингтона и Эдвардса? Да, он будет на UFC 300, особенно это вероятно в том случае, если победит Ковингтон. И будет ещё один титульный бой. Думаю, у нас будет три чемпионских боя. Не думаю, что это будет нечто вроде возвращения Брока Леснара», — сказал Кормье в подкасте The MMA Hour.

Напомним, турнир UFC 297 возглавит бой Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси, хедлайнерами UFC 298 станут Алекс Волкановски и Илия Топурия, UFC 299 – Шон О’Мэлли и Марлон Вера.

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