Шакур Стивенсон назвал условие для боя с Райаном Гарсией

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон (21-0, 10 KO) высказался о потенциальном поединке со звёздным соотечественником Райаном Гарсией (23-1, 19 KO).

«Мы можем подраться с этим слабаком хоть на следующей неделе. Я бы стоял перед ним всю ночь, обещаю. Мы могли бы подраться в промежуточном весе. Или он может спуститься в лёгкий вес, если, наконец, хочет стать чемпионом мира», — приводит слова Стивенсона издание BoxingScene.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре, Стивенсон победил доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса, завоевав вакантный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг). Гарсия на предстоящих выходных вернётся на ринг после досрочного поражения от Джервонты Дэвиса.