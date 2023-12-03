Бенавидес: люди говорят, я не заслуживаю боя с Канело, но с ним дрался Йылдырым

Двукратный чемпион мира американец Дэвид Бенавидес (27-0, 23 KO) считает, что бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес должен сразиться с ним, чтобы удержать свою карьеру на элитном уровне.

«Люди постоянно говорят, что Дэвид Бенавидес не сделал достаточно, чтобы заслужить бой. Когда Канело назначили бой с Авни Йылдырымом за титул WBC, он сразу же ухватился за него. По правде говоря, я считаю, что сейчас Канело нуждается во мне.

Он хочет денежные бои, но для этого нужно укреплять своё наследие и участвовать в больших событиях. Ему много платят, но если он хочет и дальше получать такие деньги, то я – крупнейший вариант», — сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу ProBoxTV.