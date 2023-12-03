Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян: хочу, чтобы в следующем моём бою на кону стоял титул

Царукян: хочу, чтобы в следующем моём бою на кону стоял титул
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян заявил о своих амбициях после победного поединка с американцем Бенеилом Дариушем.

«Я вам говорил, что выиграю нокаутом. Мне не нужны победы решением. Теперь я иду к титульному бою. Бенеил – самый уважаемый соперник в моём дивизионе. И я очень ценю то, что он согласился со мной подраться, находясь так высоко. Я хочу, чтобы в следующем моём бою на кону стоял титул. Но если нет, то я готов драться с кем угодно. И рано или поздно я доберусь до титула. Я умею всё: бороться, бить. Знал, что могу его нокаутировать и сумел это сделать», — сказал Царукян после боя.

Царукян победил Дариуша нокаутом в первом раунде. Поединок был главным боем UFC on ESPN 52.

Материалы по теме
UFC Fight Night 233: Царукян брутально разбил Дариуша и вызвал Махачева! LIVE
Live
UFC Fight Night 233: Царукян брутально разбил Дариуша и вызвал Махачева! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android