Царукян: хочу, чтобы в следующем моём бою на кону стоял титул

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян заявил о своих амбициях после победного поединка с американцем Бенеилом Дариушем.

«Я вам говорил, что выиграю нокаутом. Мне не нужны победы решением. Теперь я иду к титульному бою. Бенеил – самый уважаемый соперник в моём дивизионе. И я очень ценю то, что он согласился со мной подраться, находясь так высоко. Я хочу, чтобы в следующем моём бою на кону стоял титул. Но если нет, то я готов драться с кем угодно. И рано или поздно я доберусь до титула. Я умею всё: бороться, бить. Знал, что могу его нокаутировать и сумел это сделать», — сказал Царукян после боя.

Царукян победил Дариуша нокаутом в первом раунде. Поединок был главным боем UFC on ESPN 52.