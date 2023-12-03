Райан Гарсия нокаутировал Оскара Дуарте в восьмом раунде

В ночь на 3 декабря в Хьюстоне (США) на арене «Toyota Center» состоялся большой боксёрский вечер, главным событием которого стал поединок в суперлёгкой весовой категории между экс-звездой любительского бокса и бывшим временным чемпионом по версии WBC Райаном Гарсией и мексиканцем Оскаром Дуарте.

Гарсия смог нокаутировать соперника в восьмом раунде. Таким образом, Райан уже 20 раз за свою карьеру добивался победы с помощью нокаута. Теперь в его активе 24 победы и только одно поражение.

Гарсия подходил к поединку после своего единственного поражения в профессиональной карьере от Джервонты Дэвиса, тогда Райан уступил нокаутом. Оскар Дуарте проигрывал в 2019 году, но с тех пор выдал серию из 11 побед.