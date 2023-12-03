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Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 233

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 233
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В ночь с 2 на 3 декабря состоялся номерной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 233. Главным событием вечера стало противостояние между российским бойцом армянского происхождения Арманом Царукяном (20-3) и ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем (22-5-1) в лёгкой весовой категории. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со спортсменами, которые получили денежный приз по итогам соревнований.

Бойцы, получившие бонусы в размере $ 50 тыс после UFC Fight Night 233

Награду за «лучший бой» получили бразилец Родолфо Беллато и украинец Игорю Потере. В поединке победу одержал Беллато техническим нокаутом.

Награды за «лучшее выступление вечера» получили следующие бойцы: Арман Царукян, Джалин Тёрнер, Шон Брэди, Дастин Штольцфус, Миша Тейт, Драккар Клозе, Джаред Гуден и Коди Брандейдж.

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