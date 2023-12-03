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«Следующий бой – титульный». Царукян – после победы над Дариушем

«Следующий бой – титульный». Царукян – после победы над Дариушем
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Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян рассказал о планах в UFC после победы над ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем.

«Следующий бой – титульный», – написал Арман Царукян в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, поединок между Царукяном и Дариуешем завершился в первом раунде досрочной победой Армана нокаутом на турнире UFC Fight Night 233.

В общей сложности на счету 27-летнего Царукяна теперь 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу (девять нокаутом) и потерпел три поражения. Арман идёт на серии из трёх побед кряду. В активе Дариуша 29 боёв в ММА, в которых у него 22 победы (пять нокаутом), шесть поражений и одна ничья. Он потерпел второе поражение подряд.

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