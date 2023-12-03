«Встретимся в суде». Экс-чемпион UFC Хилл – о нападении на брата

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл прокомментировал ситуацию с нападением на собственного брата Джеймса Энтони Хилла-младшего.

«Встретимся в суде. Дело уже завели. Жду не дождусь, когда правда наконец-то будет рассказана в суде. С нетерпением жду этого момента. Те, кто со мной давно знакомы и близки, знают мой характер… Они в курсе, всё это фигня», – сказал Хилл в своём подкасте на YouTube.

Отметим, Хилл был помещён в тюрьму округа Кент (Мичиган) рано утром в понедельник и был освобождён в тот же день. Согласно отчёту, государственная прокуратура предъявила ему обвинение по одному пункту в мелком правонарушении с отягчающими обстоятельствами в домашнем насилии за предполагаемое нападение на Джеймса Энтони Хилла-младшего.