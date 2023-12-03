«Знаете, что в его вызове забавно?» Аспиналл раскритиковал Гана

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл резко высказался в адрес французского бойца смешанных единоборств Сириля Гана.

«Знаете, что в его вызове забавно? То, что этот чувак постоянно пытается вложить пару копеек, но сорвать куш в несколько миллионов. Я это понимаю. Все мы такие. Я и сам такой. Но конкретно в этом случае забавно то, что ранее он не спешил отвечать на мои вызовы. А после того, как я завоевал титул, он вдруг сам резко захотел драться. Посмотрим, что из этого получится. Но я точно знаю, что рано или поздно мы подерёмся. И это хорошо», – приводит слова Аспиналла Mirror.

Напомним, Сириль Ган ранее, так же как и Аспиналл, был обладателем временного титула чемпиона тяжёлого дивизиона, однако уступил его камерунцу Фрэнсису Нганну, а потом не смог отобрать его у Джона Джонса. Последним соперником Гана в UFC был Сергей Спивак.