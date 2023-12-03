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Райан Гарсия: хочу подраться с Роландо Ромеро и стать чемпионом мира

Райан Гарсия: хочу подраться с Роландо Ромеро и стать чемпионом мира
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Американский боксёр Райан Гарсия, выступающий в суперлёгкой весовой категории, после победы над Оскаром Дуарте заявил, что желает провести титульный поединок и назвал желаемого оппонента, которым оказался его соотечественник Роландо Ромеро.

«Я собираюсь сделать попытку стать чемпионом мира. Чувствую, что это будет подходящий вызов для себя. Я обретаю себя как боксёра, и я рад совершенствоваться с новым тренером Дерриком Джеймсом. Я хочу стать чемпионом — это моя цель. И я хочу бой с Ролли (Роландо Ромеро. – Прим. «Чемпионата»), если честно», — сказал Гарсия в интервью DAZN.

На счету Гарсии и Ромеро по одному поражению. Гарсия не смог победить Джервонту Дэвиса в апреле 2023 года, а действующий обладатель титула WBA Ромеро уступил Дэвису в мае 2022 года.

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