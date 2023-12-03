Чемпион мира по версии WBA резко ответил на вызов Райана Гарсии на титульный бой

Роландо Ромеро, действующий обладель титула WBA в суперлёгкой весовой категории, ответил на вызов соотечественника Райана Гарсии на титульный бой. Напомним, что в ночь на 3 декабря Гарсия смог реабилитироваться за поражение от Джервонты Дэвиса и победить Оскара Дуарте, после чего заявил, что вновь настроен на чемпионский пояс.

«Что за хрень я только сейчас увидел? Ролли (Роландо Ромеро. – Прим. «Чемпионата») победит Райана Гарсию убийством в первом раунде. Я надеру его задницу, обещаю это вам», — приводит слова Ромеро World Boxing News.

Отметим, что у Гарсии и Ромеро по одному поражению в профессиональной карьеры. Оба проиграли Джервонте Дэвису, Гарсия — в апреле 2023 года, а Ромеро — в мае 2022 года.