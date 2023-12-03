Бёрнс: Царукян — угроза в лёгком дивизионе UFC. Хочу увидеть реванш с Махачевым

Бразилец Гилберт Бёрнс высказался насчёт перспектив в лёгком дивизионе UFC российского бойца смешанных единоборств армянского происхождения Армана Царукяна после победы над представителем США Бенеилом Дариушем.

«Ух ты, Царукян – это серьёзная угроза в лёгком дивизионе. Хочется увидеть его реванш с Махачевым», – написал Бёрнс в своих социальных сетях.

Напомним, поединок между Царукяном и Дариушем завершился победой Армана нокаутом в первом раунде на турнире UFC Fight Night 233.

В общей сложности на счету 27-летнего Царукяна теперь 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу (девять нокаутом) и потерпел три поражения. Арман идёт на серии из трёх побед. В активе Дариуша 29 боёв в ММА, в которых у него 22 победы (пять нокаутом), шесть поражений и одна ничья. Он потерпел второе поражение подряд.