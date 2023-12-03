Дана Уайт высказался о возможном реванше Махачева и Царукяна

Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт оценил вероятность возможного реванша между чемпионом организации в лёгком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. Сегодня на турнире UFC on ESPN 52 в Остине (США) Царукян нокаутом в первом раунде одолел 4-го номера лёгкого дивизиона UFC Бенеила Дариуша.

«Было бы здорово провести бой между Махачевым и Царукяном в Абу-Даби. Стилистически, это замечательный матч. Арман выглядел сегодня великолепно, но мы посмотрим, что будет дальше», – заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 52.

Напомним, первый бой Махачева и Царукяна состоялся 20 апреля 2019 года на турнире UFC Fight Night 149. Тогда Ислам одержал победу над Арманом единогласным решением судей.