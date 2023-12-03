Шон Портер: Фьюри нельзя побить, когда он показывает лучшее, на что способен

Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор Шон Портер считает, что действующий чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик не справится с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, если британец подойдёт к поединку в наилучшей форме.

«Как победить Усика? Думаю, вопрос больше заключается в том, как победить Фьюри. Тайсон большой, сильный и умный. Когда Фьюри готовится к боям, он – лучший в мире. И я не критикую его за выступление в бою с Нганну. Вы видели у него и другие выступления.

Думаю, что поединок с таким бойцом, как Александр Усик, заставит Тайсона показать лучшее, на что он способен. И когда он показывает лучшее, его нельзя победить», — сказал Портер в интервью YouTube-каналу Fino Boxing.