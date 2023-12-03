Бобби Грин сделал заявление после поражения от Джалина Тёрнера

Топовый американский легковес UFC Бобби Грин прокомментировал досрочное поражение от своего соотечественника Джалина Тёрнера.

«Иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете… Отдаю должное Джалину. Он сделал своё дело. Я очень рад за тебя, брат! Ты принял этот поединок на коротком уведомлении и добился успеха, так что отдаю тебе должное.

Всем моим людям хочу сказать, что это просто ещё один шаг в моей карьере. Бывают взлёты, а бывают и падения. Я продолжу драться, никуда не ухожу. Люблю вас, ребята», – заявил Грин в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня в Остине (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 52. В рамках данного ивента Бобби Грин нокаутом в первом раунде проиграл Джалину Тёрнеру.