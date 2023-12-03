Экс-тренер Головкина оценил шансы Райана Гарсии в бою с Теофимо Лопесом
Абель Санчес, бывший тренер звёздного казахстанского ветерана Геннадия Головкина, высказался о потенциальном поединке американцев Теофимо Лопеса (19-1, 13 KO) и Райана Гарсии (24-1, 20 KO).
«Я считаю, что Теофимо подходит Райану, учитывая, что Райан – нокаутёр. Райан не лучший боксёр, и ему не хватает опыта, но он может ударить. И я не видел, чтобы Теофимо нокаутировал так же тяжело, его соперники не реагируют на него так.
Джервонта Дэвис был очень осторожен в бою с Гарсией. Почему? Потому что он сразу же понял, что этот парень может потрясти. Теофимо идёт по прямой, но перед ним будет стоять реальный нокаутёр», — сказал Санчес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Ранее Шакур Стивенсон раскритиковал Гарсию за выступление в бою с Дуарте.
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