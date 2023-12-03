Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян заявил, что готовился нокаутировать Дариуша в первом раунде

Царукян заявил, что готовился нокаутировать Дариуша в первом раунде
Комментарии

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян заявил, что готовился завершить поединок с американцем Бенеилом Дариушем в первом раунде.

По словам россиянина, тем самым он хотел заявить о себе в качестве претендента на титул, а яркое выступление послужило бы аргументом в его пользу.

«Это лучший сценарий из тех, что я продумывал. Я понимал, что мне нужно заявить о себе, нокаутировать его в первом раунде, после чего я смог бы просить о титульном поединке. Если бы я победил Дариуша близким решением, люди сказали бы: «Чарльз нокаутировал его, как ты можешь встревать в очередь?» Я сделал это быстрее Чарльза, и у Чарльза уже был шанс. Как и у всех из топ-5. Дайте мне бой», — сказал Царукян в эфире ESPN.

Материалы по теме
Дана Уайт отреагировал на слова Аспиналла, призвавшего лишить Джонса титула UFC
Материалы по теме
«Просто его нокаутирую». Царукян — единственная угроза для Махачева в лёгком весе
«Просто его нокаутирую». Царукян — единственная угроза для Махачева в лёгком весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android