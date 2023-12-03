Царукян заявил, что готовился нокаутировать Дариуша в первом раунде

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян заявил, что готовился завершить поединок с американцем Бенеилом Дариушем в первом раунде.

По словам россиянина, тем самым он хотел заявить о себе в качестве претендента на титул, а яркое выступление послужило бы аргументом в его пользу.

«Это лучший сценарий из тех, что я продумывал. Я понимал, что мне нужно заявить о себе, нокаутировать его в первом раунде, после чего я смог бы просить о титульном поединке. Если бы я победил Дариуша близким решением, люди сказали бы: «Чарльз нокаутировал его, как ты можешь встревать в очередь?» Я сделал это быстрее Чарльза, и у Чарльза уже был шанс. Как и у всех из топ-5. Дайте мне бой», — сказал Царукян в эфире ESPN.