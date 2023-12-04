Царукян назвал ошибку Дариуша, приведшую к нокауту

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC россиянин Арман Царукян прокомментировал свой нокаут в поединке с американцем Бенеилом Дариушем, который состоялся в ночь с 2 на 3 декабря на турнире UFC on ESPN 52 в Остине (США).

«Мы много отрабатывали это… Я хотел имитировать удар коленом, а затем пробить хук. Обычно, когда вы хватаете человека, он опускает руки. Так его нокаутировал Чарльз, он пробил двойку, а затем ударил ногой. Я хотел схватить его, опустить его руки, а затем ударить хуком. Но колено также делает свою работу. Я рад (улыбается). Вы должны менять уровни [атаки]», — сказал Царукян в эфире ESPN.

Поединок с Дариушем стал для 27-летнего Царукяна 10-м в престижнейшей организации мира. На его счету восемь побед и два поражения.