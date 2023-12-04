«Самая лучшая форма, которая у меня была за всю жизнь». Олейник показал архивное фото

Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал своё архивное фото. Снимок был сделан в 1998 году.

«Самая лучшая форма, которая у меня была за всю мою жизнь. Не было ничего такого, чего я не мог сделать, не было человека, который мог меня тогда победить. 84 кг. Январь-февраль 1998 года. Клан Минамото, Ялта», — написал Алексей.

Фото: Из личного архива Алексея Олейника

Напомним, 15 декабря в Екатеринбурге Олейник должен провести поединок с представителем Великобритании Оли Томпсоном.

На счету 46-летнего Олейника 60 побед, 17 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. С лета 2014 года по осень 2022 года россиянин выступал в UFC.

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