Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Самая лучшая форма, которая у меня была за всю жизнь». Олейник показал архивное фото

«Самая лучшая форма, которая у меня была за всю жизнь». Олейник показал архивное фото
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал своё архивное фото. Снимок был сделан в 1998 году.

«Самая лучшая форма, которая у меня была за всю мою жизнь. Не было ничего такого, чего я не мог сделать, не было человека, который мог меня тогда победить. 84 кг. Январь-февраль 1998 года. Клан Минамото, Ялта», — написал Алексей.

Фото: Из личного архива Алексея Олейника

Напомним, 15 декабря в Екатеринбурге Олейник должен провести поединок с представителем Великобритании Оли Томпсоном.

На счету 46-летнего Олейника 60 побед, 17 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. С лета 2014 года по осень 2022 года россиянин выступал в UFC.

«Дождь наверное был». Олейник выжимает футболку после тренировки:

Материалы по теме
Дядя Лёша снова окажется без сознания? Стареющий Олейник подписался на опасный реванш
Дядя Лёша снова окажется без сознания? Стареющий Олейник подписался на опасный реванш
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android