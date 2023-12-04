Майк Перри назвал бойца, с которым хочет провести поединок в BKFC

Бывший боец UFC Майк Перри, в настоящий момент выступающий в промоушене кулачных боёв BKFC, признался, что хотел бы провести поединок с экс-чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) Энтони Петтисом.

«Я хочу бой, который принесёт мне эти пять чёртовых раундов ада. Думаю, тот, с кем лига хочет меня свести, должен иметь определённое количество подписчиков, определённое количество просмотров в социальных сетях и интернете, что в итоге заставит фанатов хотеть этого противостояния. Я не могу в одиночку продавать бой. В этом должны участвовать оба. Думаю, у нас с Энтони Петтисом получился бы отличный бой», — приводит слова Перри MMA Fighting.

Ранее Перри встречался с бывшем чемпионом Bellator и UFC Эдди Альваресом и победил его нокаутом.