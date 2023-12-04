Райан Гарсия: многие близкие надеялись, что я проиграю Дуарте

Американский боксёр Райан Гарсия признался, что многие люди, которых он считали близкими, надеялись на его поражение в поединке с мексиканцем Оскаром Дуарте.

«Многие люди, которые предположительно были близки мне, надеялись, что я проиграю. Они старались изо всех сил, использовали любую тактику, чтобы сбить меня с толку. Однако моя психика оказалась крепка, и к тому же на мне были доспехи бога», — написал Гарсия на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок Гарсии и Дуарте состоялся в ночь на 3 декабря мск в Хьюстоне (США). Райан победил, отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом, Райан уже 20 раз за свою карьеру добивался победы с помощью нокаута. Теперь в его активе 24 победы и только одно поражение.