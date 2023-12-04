Гаджиев предположил, когда Арман Царукян станет чемпионом UFC в лёгком весе

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о потенциальном реванше между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. Бойцы встречались в 2019 году на турнире Fight Night 149, и Махачев тогда победил единогласным судейским решением.

«Я не сомневался, что если Арман выиграет, то он бросит вызов Исламу. Почему? Потому что он действительно имеет право говорить, что Ислам провёл с ним один из сложнейших боёв в своей жизни. А сейчас Арман ещё прибавил, и аргументов за реванш становится всё больше и больше. Думаю, что ещё один бой отделяет Армана Царукяна от поединка за титул с Исламом. Что будет в этом бою, я не знаю. Дерись они завтра, конечно, Ислам был бы явным фаворитом. Почему? Просто потому, что он был бы фаворитом с абсолютно любым человеком в этой весовой категории.

Кто такой Арман Царукян? Это будущий чемпион UFC в лёгком весе. Произойдёт это тогда, когда Ислам в лёгком весе карьеру завершит или в принципе её завершит и начнётся время нового короля», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.