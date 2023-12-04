Тренер Шары Буллета: если он продолжит в том же духе, то взорвёт мир

Гор Азизян, тренер непобеждённого российского бойца среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдина Магомедова (16-0), высказался о перспективах своего подопечного.

«Пусть те, кто критикует Шару, возьмет спортсмена с нуля, доведет до UFC. Им точно не понравится, когда их продукт будут критиковать. В нашем зале тренируются бойцы UFC, но в эту лигу они попали, будучи нашими спортсменами. Мы ценим этот труд.

Хороший тренер, если он думает о бойце, никогда не будет говорить о минусах спортсмена на камеру. Некоторые тренеры, к которым Шара ходил на спарринги раз в год, начали говорить, что он чего-то не умеет. Магомедов раскрылся только на 20%. И медийно, и спортивно. Если он продолжит в том же духе, то взорвет весь мир», – сказал Азизян в интервью MMA.Metaratings.ru.

Шарабутдину Магомедову 29 лет. Россиянин дебютировал в UFC на турнире UFC 294 в октябре, победив единогласным решением бразильца Бруно Силву.