Сборная России заняла первое командное место на юношеском ЧМ по боксу

В Ереване (Армения) завершился чемпионат мира по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Сборная России заняла первое место в командном зачёте, завоевав в общей сложности 16 наград (семь золотых, две серебряных и семь бронзовых).

Золотые медали:

Анастасия Тюнина (до 46 кг);

Снежана Кузнецова (до 50 кг);

Екатерина Фролова (до 75 кг);

Анна Бузулёва (до 80 кг);

Ислам Магомедов (до 46 кг);

Платон Козлов (до 57 кг);

Байрамхан Ашуров (до 80 кг).

Серебряные медали:

Кира Леонова (до 60 кг);

Елизавета Таймазова (до 70 кг).

Бронзовые медали:

Диана Сикстус (до 52 кг);

Анастасия Таратынова (до 57 кг);

Анастасия Грибанова (до 66 кг);

Мария Осипова (свыше 80 кг);

Павел Кондрашов (до 54 кг);

Владимир Дранько (до 75 кг);

Ян Богданов (свыше 80 кг).