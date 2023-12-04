Сборная России заняла первое командное место на юношеском ЧМ по боксу
В Ереване (Армения) завершился чемпионат мира по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Сборная России заняла первое место в командном зачёте, завоевав в общей сложности 16 наград (семь золотых, две серебряных и семь бронзовых).
Золотые медали:
Анастасия Тюнина (до 46 кг);
Снежана Кузнецова (до 50 кг);
Екатерина Фролова (до 75 кг);
Анна Бузулёва (до 80 кг);
Ислам Магомедов (до 46 кг);
Платон Козлов (до 57 кг);
Байрамхан Ашуров (до 80 кг).
Серебряные медали:
Кира Леонова (до 60 кг);
Елизавета Таймазова (до 70 кг).
Бронзовые медали:
Диана Сикстус (до 52 кг);
Анастасия Таратынова (до 57 кг);
Анастасия Грибанова (до 66 кг);
Мария Осипова (свыше 80 кг);
Павел Кондрашов (до 54 кг);
Владимир Дранько (до 75 кг);
Ян Богданов (свыше 80 кг).
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