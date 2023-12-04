Магомед Исмаилов и Роман Копылов проведут схватку по джиу-джитсу

Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов проведёт схватку по правилам бразильского джиу-джитсу с соотечественником, Романом Копыловым, выступающим в UFC. Встреча пройдёт на турнире ACBJJ 15, который состоится 17 декабря в Санкт-Петербурге.

Магомеду Исмаилову 37 лет. В своём последнем бою по правилам MMA, состоявшемся на турнире RCC 13 в декабре 2022 года, он победил именитого соотечественника, Александра Шлеменко, единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.

Роману Копылову 31 год. Россиянин дебютировал в престижнейшей организации мира в ноябре 2019 года и потерпел поражения в первых двух боях. Копылов успешно вернулся в сентябре 2022-го и в настоящий момент идёт на серии из четырёх досрочных побед.