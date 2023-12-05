Джон Джонс сделал заявление после призыва Аспиналла лишить его титула UFC в тяжёлом весе

Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс отреагировал на недавние призывы лишить его чемпионского титула. С такими словами выступал, в частности, временный чемпион промоушена в том же весе Том Аспиналл. Британец говорил, что Джонса следует лишить титула из-за длительного простоя, который у него возник из-за травмы.

«Я сталкиваюсь с самой жёсткой конкуренцией, которую мог предложить этот мир. И так происходит вот уже 15 лет. Во время тренировочного сбора в рамках подготовки к защите титула я получил серьёзную травму, которая впервые в моей карьере потребовала хирургического вмешательства. Теперь есть новички, требующие лишить меня чемпионства. Ноль побед в поединках с легендами, ноль защит титула, но уже имеются мысли о том, что они могут что-то требовать от Даны. Это забавно. За свою 15-летнюю карьеру я видел так много парней, которые должны были стать великими. Но всегда был только один Джон Джонс. Никогда не стоит этого забывать», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.