Депутат Госдумы предложил запретить поп-ММА в России

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Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев выступил с призывом запретить поп-ММА. По мнению парламентария, такой вид единоборств деструктивно влияет на психику молодёжи.

В обращении, адресованном главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, Хамзаев попросил дать правовую оценку деятельности таких промоушенов, как Hardcore, «Наше дело» и Hype Fighting. Текст письма сейчас доступен в социальных сетях.

«Считаю, что нужно полностью заблокировать подобные проекты и контент, который является керосином деструктивного поведения у молодёжи. Моя личная позиция: на территории России нужно полностью запретить деятельность подобных организаций», — написал, помимо прочего, Хамзаев.

Ранее сообщалось, что Hardcore готовит сюжетную серию выпусков с героями популярного сериала «Слово пацана».