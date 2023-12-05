Тим Цзю: в 2024 году я покажу, почему меня называют Похитителем душ

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец с русскими корнями Тим Цзю выразил уверенность, что следующий год сложится для него удачным образом в профессиональном плане.

«2024 год будет моим годом. Я покажу всем, почему меня называют Похитителем душ», — написал Цзю на своей странице в социальных сетях.

В активе Цзю 24 поединка, в каждом из которых он одерживал победы (17 были добыты нокаутом).

В последнем бою Тимофей встречался с американцем Брайаном Мендосой. Спортсмены сражались за титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Тимофея единогласным решением судей. Для Мендосы то поражение стало третьим в карьере.

Тим Цзю – уже чемпион. Как наследник Кости получил пояс: