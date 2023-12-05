Хейни объяснил, почему сорвался бой-реванш с Ломаченко

Американский боксёр Девин Хейни, обладающий титулами IBF, WBA, WBC и WBO, рассказал, что его командой велись переговоры о бое-реванше против Василия Ломаченко, которого он победил в мае 2023 года.

«Я пообщался с отцом и промоутерской компанией Top Rank о том, как будет выглядеть бой-реванш и какими будут цифры. Как я уже говорил, кое-что не сошлось. Бой не имел смысла, понимаете? Я знаю, что был бы большой бой, гораздо больше первого — в этом и заключались разногласия. Бой должен был стать гораздо больше, но цифры казались не столь высокими», — сказал Хейни в интервью The Ring.

Всего на счету Хейни 30 побед в 30 поединках на профессиональной арене. Его следующим соперником станет Реджис Прогрейс.