Камал Магомедов стал чемпионом Brave, победив Марчина Бэндела

Сегодня, 5 декабря, на арене «Халифа Спортс-Сити» в Бахрейне состоялся турнир промоушена смешанных единоборств Brave Combat Federation. В одном из поединков турнира встречались россиянин Камал Магомедов и поляк Марчин Бэндел.

Бой закончился победой Магомедова нокаутом в первом раунде. Благодаря очередному победному исходу Магомедов стал чемпионом промоушена Brave CF в полусредней весовой категории. Всего на его счету 11 побед в 11 поединках на профессиональной арене, победа над Бэнделом — третья в промоушене Brave CF, все три — досрочные. Его предыдущими соперниками были Виталий Твердохлебов и Олли Санталахти.

Для Марчина Бэндела этот поединок стал 31-м в смешанных единоборствах, на его счету 21 победа.

Трансляции PFL доступны в Okko.