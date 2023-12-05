Уайлдер: вместе с Джошуа выиграем свои бои и будем готовиться к большой игре

Американский боксёр Деонтей Уайлдер, которому 23 декабря в рамках вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) предстоит провести бой против Джозефа Паркера, обратился к британцу Энтони Джошуа. Уайлдер, несмотря на критику своего давнего оппонента по дивизиону, призвал Джошуа победить в тот же вечер Отто Валлина и готовиться к долгожданному поединку.

«Думаю, я шокировал многих, когда пришёл на пресс-конференцию хладнокровным, спокойным и собранным, но я такой всегда. Чтобы сказать: «Я ждал тебя, Энтони Джошуа» есть подходящие места, и это не было таким. Мне не пришлось говорить что-либо — всё сказали другие, в том числе Джаррелл Миллер. Я его терпеть не могу, но он рассказал правду об Эй Джее. Мне не нужно было что-то говорить Эй Джею. Казалось бы, многие уже высказывали свои нападки на него. Похоже, к этому парню нет уважения и ему говорят, что хотят. Думаю, его расстраивает то, что приходится переходить из одного состояния, когда тебя все уважают, к другому, когда ты проиграл несколько раз и теперь все думают, что тебя можно победить. Поэтому про тебя говорят чушь и до тебя доберутся.

Это я получил от нахождения рядом с ним. Мне кажется, что он весь день нервничал. Люди не знают, как я веду себя в разных ситуациях, поэтому, когда я появился в таком свете, думаю, многих это шокировало. Желаю Эй Джею всего наилучшего, но в отношениях между мной и ним прошло столько времени. Ожидание, шумиха, бой №1 в мире. Куда бы я ни пошёл — это главный бой, о котором меня спрашивают. Однажды, скоро, он наконец-то состоится после стольких лет попыток вновь организовать его. Недавно их команда призналась, что отказалась от $ 50 млн за бой со мной, прокинув меня, зафиксировав гонорары и прочее. Благодаря терпению, со временем правда открывается сама, и она открылась. Он должен убрать с дороги Валлина, а я должен убрать с дороги Паркера, и да прибудет с нами бог в этих поединках. Когда мы выйдем победителями — начнём большую игру», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.