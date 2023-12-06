Иржи Прохазка разделся и прыгнул в снег

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Иржи Прохазка провёл тренировку на свежем воздухе. Прохазка выполнил физические упражнения с голым торсом, а после разделся и прыгнул в снег. Соответствующий пост Иржи разместил на своей странице в социальных сетях.

«Наконец пришла зима», — написал Прохазка.

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

Напомним, в последнем бою, проходившем на турнире по смешанным единоборствам UFC 295 в Нью-Йорке (США), Прохазка сражался с Алексом Перейрой из Бразилии. Поединок завершился досрочной победой бразильского бойца во втором раунде. Благодаря этой победе Алекс стал чемпионом лиги Даны Уайта в полутяжёлом весе. На счету Прохазки сейчас 29 побед (25 нокаутом) при четырёх поражениях.

Самый благородный и безумный чемпион UFC. Прохазка – уникальный: