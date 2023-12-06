Макгрегор ответил Илону Маску, высказавшемуся в его адрес

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал недавние слова известного американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Ранее Маск высказал мнение, что выдвижение кандидатуры Макгрегора на должность президента Ирландии изменило бы ситуацию в стране в лучшую сторону.

«Надеюсь, у тебя всё хорошо, брат. Поздравляю с приложением и ребрендингом на X. Оно летает, как и твои ракеты!» — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Конору сейчас 35 лет. В смешанных единоборствах звёздный ирландец провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Криштиану Роналду и Конор Макгрегор провели битву взглядов: