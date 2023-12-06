Кормье сказал, кто может стать следующим соперником Армана Царукяна

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о перспективах российского легковеса Армана Царукяна после досрочной победы в бою с Бенеилом Дариушем, который состоялся на турнире UFC on ESPN 52 в декабре.

«Мы не знаем, что произойдёт в лёгком весе к концу 2024 года. Не думаю, что Царукян опередит Чарльза Оливейру и Джастина Гэтжи.

Если Махачев проведёт поединок в начале года, то Царукяна нужно поставить в кард UFC 300 против Дастина Порье, заявлявшего, что он хотел бы подраться в это время. И в таком случае Арман мог бы вернуться в конце года, когда Ислам хочет провести третий бой», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.