Отец Тайсона Фьюри не исключил, что его сын проиграет Усику

Джон Фьюри, отец британского тяжеловеса Тайсона Фьюри, оценил шансы своего сына в поединке с Александром Усиком и не исключил возможность того, что победит украинец. Фьюри-старший также отметил ключевые моменты в подготовке к долгожданному поединку.

«Ему плевать на титул абсолютного чемпиона? Ну если ему плевать на абсолютное чемпионство, то зачем он тогда дерётся? За деньги? Тайсон не такой. Ему будет не всё равно, а в ином случае — удачи Усику. Если ему всё равно и если он выйдет без переживаний о титулах, тогда Усику повезло. Я один из тех, кто скажет, что его побили, если его действительно побьют.

Если Тайсон включит голову, то Усик — это не тот человек, который сможет его победить. Люди думают, что я знаю о происходящем в тренировочном лагере, но это не так. Я не имею к этому никакого отношения. Я должен был бы, но они не слушают папу. Я знаю, что нужно сделать для этого боя, но они могут пойти абсолютно другим путём. У Тайсона будет взор тигра в этом поединке — ему придётся всё перевернуть.

Ему нужно будет подготовиться по-другому: нарастить крепкую мускулатуру, приложить немного усилий и вспомнить, что у него есть яйца, тогда у Усика возникнут проблемы. Он не выйдет на этого негативного Тайсона с дерьмовым планом на бой. Скажу это первым: кто лучше всех поработает в тренировочном лагере, тот одержит заслуженную победу. Если Усик превзойдёт лучшего бойца дивизиона Тайсона, то это будет означать, что он всё сделал правильно и победил лучший кандидат. Всё зависит от обоих парней и от того, чего они хотят. Тайсон знает, что ему нужен разворот на 180 градусов: если он не готов, то удачи Усику», — приводит слова Фьюри-старшего Ring News 24 со ссылкой на интервью The Hook.

Бой Фьюри и Усика пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), ожидаемая дата — 17 февраля 2024 года.