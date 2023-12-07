Фьюри: только я могу помешать Усику тотально доминировать в Европе

Британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри в преддверии боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу с украинцем Александром Усиком заявил, что лишь он сможет помешать Усика доминировать на континенте.

«Чего вы ожидали от меня? Чтобы я оставался подавленным? Независимо от того, что жизнь преподносит тебе, всегда нужно продолжать двигаться вперёд. Встать и идти вперёд — вот что я должен сделать. Я не думаю о прошлом — вот и всё, я счастлив. Получил зарплату, выспался и пошёл дальше.

Только я стою на его пути тотального доминирования в Европе. Он победил всех британцев: Дерека Чисору, Энтони Джошуа, Даниэля Дюбуа — и теперь остался только я. Если он сможет победить меня, а я знаю, что он не сможет, то почти ничего не сможет помешать его полному доминированию», — сказал Фьюри в интервью Sky Sports.

Поединок Фьюри и Усика назначен на 17 февраля 2024 года. Бой пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).