«Теперь ты круче». Хабиб ответил актёру, сыгравшему главную роль в сериале «Слово пацана»

Новый сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана», набирающий популярность на экранах, не остался незамеченным и в мире спорта. Прославленный российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, спустя семь лет ответил в социальных сетях Ивану Янковскому, сыгравшего роль Вовы Адидаса.

О переписке с бывшим чемпионом UFC с публикой поделилась мама актёра. 18 ноября 2016 года, спустя неделю после боя Хабиба с Майклом Джонсоном, Янковский написал личное сообщение Нурмагомедову: «Ты лучший! Мы все об этом знаем! Потрясающий боец! Таких, как ты, нет вообще». На днях Нурмагомедов обратил внимание на сообщения, оставленные без ответа, и написал Янковскому: «Теперь ты круче».

Показ сериала «Слово пацана» начался 9 ноября 2023 года. На момент публикации можно посмотреть уже шесть серий из восьми запланированных.