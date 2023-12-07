Михаил Кокляев провёл уличную тренировку в компании ручного медведя

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Восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, обладатель абсолютного рекорда в становой тяге, мастер спорта международного класса Михаил Кокляев, увлекающийся единоборствами, поделился кадрами новой тренировки.

На опубликованном видео Кокляев проводит уличную зимнюю тренировку вместе с мастером спорта по пауэрлифтингу Денисом Вовком. На кадрах также виден ручной медведь, который вызвал бурную реакцию иностранных пользователей социальной сети.

Ранее менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Никита Бурчак заявил, что рассматривается возможность проведения реванша с Михаилом Кокляевым.

Кокляев и Емельяненко встречались в 2019 году. Поединок проходил по правилам бокса и завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.