Валлин: все хотят увидеть поединок Уайлдера и Джошуа, но у них впереди тоже трудные бои

Шведский боксёр Отто Валлин, которому 23 декабря в рамках вечера бокса предстоит встретиться с Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от своего боя и поединка Деонтея Уайлдера с Джозефом Паркером, который пройдёт в тот же день.

«Они хотят увидеть бой Деонтея Уалдера и Эй-Джея, который действительно был бы очень большим, но они расстроятся, когда увидят, что Эй-Джей проиграл.

Когда Эй-Джей проиграет, его бой с Уайлдером будет уже не так интересен, но кто может предугадать, как закончится бой Паркера с Уайлдером? Это тоже хороший поединок. Паркер продолжал, пока Уайлдер был неактивным. Это хороший бой и совсем не лёгкий для Уайлдера», — сказал Валлин в интервью Vegas Insider.

Отметим, что, помимо названных поединков, 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) также пройдёт бой Дмитрия Бивола и Линдона Артура.