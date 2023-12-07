«Мы устроим шоу!» Копылов высказался о поединке с Исмаиловым

Российский боец UFC Роман Копылов поделился мнением о предстоящей встрече с соотечественником Магомедом Исмаиловым, которая пройдёт по правилам бразильского джиу-джитсу. Спортсмены встретятся на турнире ACB JJ в Санкт-Петербурге 17 декабря.

«Для меня это отличная возможность – хочется проверить свои силы против легендарного Магомеда Исмаилова. Мы устроим шоу! С UFC проведение этой встречи было согласовано, так что всё хорошо. Со спортивной точки зрения это противостояние можно сравнить с обычной схваткой на тренировке в спортзале», — сказал Копылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

На счету Копылова в смешанных единоборствах 12 побед при двух поражениях. В активе Исмаилова в ММА 22 боя, в которых он одержал 18 побед, потерпел три поражения, а в одном поединке с его участием была зафиксирована ничья.