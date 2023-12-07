В Федерации бокса России назвали одного из самых перспективных боксёров

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко поделилась мнением о самых перспективных российских боксёрах.

«Из парней, кто недавно перешёл в профессионалы из олимпийского бокса и мощно прогрессирует, я бы отметила Шарабутдина Атаева. Да, он не выступает в Дубае, но тем не менее. Ну и не могу не отметить Альберта Батыргазиева, от боя к бою он оттачивает своё мастерство. Каждый его поединок – это шоу, на которое приятно смотреть. Альберт справится и сейчас», — приводит слова Кириенко пресс-служба Федерации бокса России.

Напомним, олимпийский чемпион 2020 года россиянин Альберт Батыргазиев 9 декабря на турнире «Ночь чемпионов IBA» встретится с кубинцем Ласаро Альваресом (6-0, КО 3).