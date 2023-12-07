Дастин Порье встретился с Теренсом Кроуфордом

Известный американский боец смешанных единоборств, двукратный претендент на титул UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье показал фото с соотечественником, непобеждённым боксёром Теренсом Кроуфордом. Соответствующий пост Дастин разместил на своей странице в социальных сетях.

«Встретился с легендой», — подписал фотографию Порье.

Фото: Из личного архива Дастина Порье

На счету Порье в смешанных единоборствах 29 побед (14 нокаутом) при восьми поражениях. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

В активе Кроуфорда 40 побед в 40 боях. 31 раз Теренс побеждал нокаутом. В последнем поединке Кроуфорд встречался с соотечественником Эрролом Спенсом-младшим и победил его техническим нокаутом в девятом раунде.

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