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Уайлдер показал, как проводит заключительную подготовку к бою с Паркером

Уайлдер показал, как проводит заключительную подготовку к бою с Паркером
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал видео с тренировочного занятия. Деонтей продемонстрировал, как работает на груше перед поединком с новозеландцем Джозефом Паркером. Их бой состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«В этом мире можно всё, нужно только захотеть. Вперёд!» — написал Уайлдер.

Уайлдер проводит заключительную подготовку к бою с Паркером:

Напомним, в последнем бою Уайлдер встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом. Деонтей одержал победу нокаутом за три секунды до конца первого раунда. Всего в активе американца 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба в поединках с британцем Тайсоном Фьюри. Один бой с его участием завершился вничью, 43 раза Деонтей одерживал победы, из них 42 нокаутом.

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