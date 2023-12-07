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Ракич сообщил, что Блахович снялся с их боя на UFC 297

Ракич сообщил, что Блахович снялся с их боя на UFC 297
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Австрийский боец смешанных единоборств Александар Ракич сообщил, что поляк Ян Блахович снялся с их поединка. Бой должен был пройти на турнире UFC 297 в ночь с 20 на 21 января мск.

«Никогда не проиграешь бой-реванш, если во второй раз снимешься с него. Просто чушь. Посмотрим, хватит ли у Прохазки смелости выйти в октагон 20 января», — написал Ракич на своей странице в социальных сетях.

Первый бой между Ракичем и Блаховичем прошёл в мае нынешнего года на турнире UFC Vegas 54. Победу в этом поединке одержал польский спортсмен. Противостояние завершилось в третьем раунде техническим нокаутом. В общей сложности Александар провёл 17 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 14 побед и потерпев три поражения.

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