Леон Эдвардс показал актуальную физическую форму за 10 дней до боя с Ковингтоном

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс продемонстрировал нынешние физические кондиции. У себя в социальных сетях Эдвардс показал несколько фотографий с тренировочного занятия. В настоящий момент Леон продолжает подготовку к поединку с представителем США Колби Ковингтоном. Их бой пройдёт 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«10 дней», — подписал фото Эдвардс.

Фото: Из личного архива Леона Эдвардса

Фото: Из личного архива Леона Эдвардса

Фото: Из личного архива Леона Эдвардса

Напомним, Эдвардс стал чемпионом UFC в августе 2022 года, когда на турнире UFC 278 нокаутировал лидера рейтинга pound-for-pound Камару Усмана. Реванш между ними состоялся в марте на UFC 286, и на этот раз британец победил раздельным судейским решением.

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