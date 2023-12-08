Блахович в жёсткой форме высказался о Ракиче после срыва их боя на UFC 297

Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович в резкой форме высказался об австрийце Александаре Ракиче. Ранее Ракич сообщил, что Блахович снялся с их поединка. Он должен был пройти на турнире UFC 297 в ночь с 20 на 21 января мск.

«Сначала он плачет после того, как я его сломал. Потом плачет, когда узнаёт, что мне нужно залечить травму. Радуйся, что я не сломаю тебя и на этот раз. А теперь можешь уйти и продолжать плакать», — написал Блахович на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на UFC 297 Блахович и Ракич должны были провести реванш. Их первый бой состоялся в мае этого года на турнире UFC Vegas 54. Победу в том поединке одержал поляк. Противостояние завершилось в третьем раунде техническим нокаутом.