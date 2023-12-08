«Навсегда». Конор Макгрегор показал фото с поясом UFC

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками несколькими фотографиями. Макгрегор показал снимки с поясом UFC и фото, где он оставляет автограф.

«Навсегда», — написал Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, Конор не участвовал в поединках после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, проходившем летом 2021 года, уступил американцу Дастину Порье. При этом ирландец сломал ногу, что потребовало продолжительного восстановления. В общей сложности в ММА Макгрегор провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Криштиану Роналду и Конор Макгрегор провели битву взглядов: