Кормье назвал российского борца, который победил бы Джона Джонса в бою по правилам ММА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье высказал мнение, что олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов победил бы чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Джона Джонса, если бы занимался смешанными единоборствами.

«Русские просто невероятные борцы. Был один парень, который победил меня в полуфинале Олимпиады. Его зовут Хаджимурат Гацалов. Нам повезло, что этот парень не стал драться по правилам ММА, потому что он победил бы всех, включая Джона Джонса. Каждый бы получил от него. Он был действительно хорош. Он победил меня, он победил Кэла Сандерсона, он победил Кайла Снайдера. Он победил всех лучших американцев», — сказал Кормье в подкасте Джо Рогана.

Отметим, что Кормье ранее занимался вольной борьбой и принимал участие в Олимпийских играх.