Мухаммад Мокаев предположил, когда получит титульный бой в UFC

Известный британский боец смешанных единоборств (ММА) Мухаммад Мокаев высказал мнение, что может получить титульный поединок в UFC после противостояния с американцем Алексом Пересом, которое должно состояться 3 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Вперёд. Иншааллах. Ещё одна победа, а затем титульный бой», — написал Мокаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который проходил в октябре этого года на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), Мухаммад встретился с представителем США Тимом Эллиоттом. Мокаев одержал победу, применив удушающий приём в третьем раунде. При этом, согласно судейским запискам, победу по раундам одерживал американский боец.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева: