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Эбани Бриджес назвала условие для согласия на бои в рамках регламента для мужчин

Эбани Бриджес назвала условие для согласия на бои в рамках регламента для мужчин
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Звезда женского бокса Эбани Бриджес призналась, что согласится проводить бои с раундами по три минуты, как и у мужчин, в случае повышения гонораров. Ранее абсолютная чемпионка мира в полулёгком весе Аманда Серрано решила отказаться от титула WBC, так как ей не разрешили проводить поединки из 12 раундов по три минуты. Большинство женских боёв проводятся в формате «десять раундов по две минуты».

«Заплатите мне больше, и я буду драться в боях с раундами по три минуты. Когда вам платят миллион долларов за бой, то дерёшься с кем хочешь. Понимаете, что я имею в виду? Многим девушкам платят по 10 тысяч за титульные бои. Почему мы должны подвергать себя дополнительному риску, если не зарабатываем дополнительные деньги? Но лично мне этого бы хотелось. Аманда Серрано доказала, что мы на это способны. Однако я думаю, что вместе с этим должны прийти соответствующие гонорары», — приводит слова Бриджес nine.com.au со ссылкой на SecondsOut.com.

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